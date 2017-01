Curitiba terá clima de outono no fim de semana

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O calor mais intenso vivido pelo curitibano na semana passada deu lugar a médias mais amenas neste início de semana. Na tarde desta segunda-feira a máxima estava em 24,7ºC, diferente dos quase 30ºC do início da semana passada. Mas entre a terça-feira (24 e a quinta-feira (26),k os valores máximos voltam a ficar mais altos.

Porém, a previsão para o próximo final de semana é de temperaturas bem mais agradáveis, com máxima variando entre 23ºC na sexta (27), 24ºC no sábado (28) e 23ºC no domingo (29). As mínimas ficam na casa dos 16ºC. O clima fica parecido com as temepraturas de início de outono, que na verdade só começa em março.

A alta cobertura de nuvens nos próximos dias provocam essa oscilação nas temperaturas.