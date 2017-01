Torre Panorâmica recebeu mais visitas em 2016 que na Copa

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

O número de visitas à Torre Panorâmica em 2016 foi superior a 2014, ano em que Curitiba foi sede de jogos da Copa do Mundo. Em 2016, a torre teve 123.073 visitas, 4,3% a mais que 2014, quando foram117.668 visitas.

Em julho de 2014, mês dos jogos da Copa, a torre recebeu 12.954 visitas. Em julho do ano passado, foram 27.853 visitas, um crescimento de 46,5%.

Os números evidenciam a potencialidade da cidade como destino turístico, de acordo com a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra. “É possível notar que a cidade está consolidada como destino turístico de lazer. Nosso objetivo é fazer com que o turista de negócios também aproveite a vinda a Curitiba para conhecer a Torre Panorâmica e os outros atrativos que temos”, analisou.

O tecnólogo Cristiano Domiciano, de São Paulo, foi com a esposa, a administradora Bárbara Domiciano, e o filho, Henrique Domiciano, conhecer o atrativo. O passeio foi o último de sua estadia de dois dias na cidade. “Nós circulamos por Curitiba na Linha Turismo e gostamos de diversos pontos. Para finalizar, achei interessante ter uma visão geral”, disse. Domiciano afirma que pretende voltar em breve e ficou impressionado com a limpeza e estrutura de Curitiba.

O estudante Lucas Perez dos Santos levou amigas alemãs para conhecer a torre. Este é o segundo grupo de amigos turistas que ele leva ao local. “É uma das poucas oportunidades de ver a cidade de cima e para ver como a cidade realmente é”, afirmou. Santos é natural de Marechal Cândido Rondon, no Interior do Paraná, mas mora na capital há 21 anos. Suas colegas Leonie Kenner, Jana Babilon e Bárbara Babilon se impressionaram com a vista. “Dá para ver que Curitiba é uma cidade muito verde”, disse Leonie.

Torre Panorâmica

A Torre Panorâmica de Curitiba é a única torre telefônica no Brasil com um deck observatório de turismo que está aberta para visitação. Com 109,5 metros de altura, foi inaugurada em 1991 e é um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba. O observatório tem um deck de 360° de visão.

O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 10h às 19h. Os ingressos custam R$ 5,00 por pessoa e R$ 2,50 para crianças de 5 a 9 anos e idosos e são vendidos até às 18h30. Crianças menores de 5 anos não pagam a entrada.

A Torre Panorâmica fica na Rua Professor Lycio Grein Castro Vellozo, 191, no bairro Mercês.