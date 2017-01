Paranaense disputa o Miss Universo no dia 29

(foto: Reprodução/Facebook)

Este mês, o mundo todo estará de olho na TNT para acompanhar com exclusividade o evento mais gracioso da Temporada de Premiações, o Miss Universo. A disputa definitiva entre as mulheres mais bonitas do planeta será exibida ao vivo, direto da cidade de Manila, nas Filipinas, no domingo, 29 de janeiro, às 22h (horário de Brasília). O concurso também será exibido simultaneamente pela plataforma TNT Go. A representante brasileira é a paranaense Raíssa Santana, Miss Paraná representando Umuarama.



A filipina Pia Alonzo Wurtzbach, eleita no ano passado em um dos episódios mais polêmicos da história do Miss Universo, vai passar a coroa para uma das competidoras que representam 87 países. A paranaense Raissa Santana, eleita Miss Brasil 2016, está entre as mais belas do planeta e leva para a celebração da beleza toda a graciosidade da mulher brasileira. Ela tem a torcida nacional para passar pelo TOP 15 e colocar o Brasil novamente no TOP 5, além, é claro, de disputar o título de mulher mais bonita do mundo.

O caminho até aqui não foi fácil, e as misses ainda terão que superar cada etapa esbanjando beleza, graça e sensualidade. O polêmico e atrapalhado Steve Harvey será novamente o apresentador do Miss Universo, ao lado da Miss EUA 2015, Olivia Jordan, direto do Mall of Asia Arena, na região metropolitana de Manila. Na TNT, apresentadora Domingas Person e a modelo Natália Guimarães, vencedora do Miss Brasil de 2007 e Vice-campeã do Miss Universo 2007, comentam com exclusividade cada etapa superada pelas garotas durante uma noite inesquecível.

MISS UNIVERSO – ao vivo, domingo, 29 de janeiro, às 22h

Com tradução simultânea e transmissão pela TNT Go

Reapresentação, segunda-feira, 30 de janeiro, às 15h25