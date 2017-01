Trump promete a empresários reduzir impostos e regulações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, recebeu na manhã desta segunda-feira 12 empresários na Casa Branca e prometeu cortes de impostos e a redução de até 75% das regulações. "Acreditamos que podemos reduzir as normas em 75%, quem sabe mais", afirmou, assegurando, sem dar detalhes sobre seus projetos, que a segurança dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente serão garantidas. "Vamos baixar os impostos maciçamente, tanto para a classe média como para as companhias", afirmou, ressaltando sua vontade de "fazer os empregos voltarem" aos Estados Unidos e favorecer a produção em território americano. Segundo o mandatário, os impostos sobre a classe média serão reduzidos dos atuais 35% para algo "entre 15% e 25%". Trump também pediu que os empresários mantenham suas operações em território americano: "Tudo o que vocês têm que fazer é ficar. Não saiam. Não demitam seus empregados nos EUA". Entre os dirigentes e empresas presentes na Casa Branca estavam Mark Fields (Ford), Marillyn Hewson (Lockheed Martin), Alex Gorsky (Johnson & Johnson), Michael Dell (Dell), Elon Musk (SpaceX) e Kevin Plank (Under Armour).