Liberado pelo Atlético-PR, André Lima é anunciado como reforço do Vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória oficializou na tarde desta segunda-feira (23) a contratação do atacante André Lima, que estava no Atlético-PR. Esta será a segunda passagem do atacante pela Toca do Leão -ele já defendeu o Vitória em 2013, conforme relembrou a postagem do clube no anúncio de seu contratação.

"O atacante @andrelima_99_ retorna ao ECV para fazer aquilo que ele pretendia há três anos: muitos gols. Seja bem-vindo de volta, Leão!", postou o Vitória tricolor em seu perfil na rede social Twitter. Na oportunidade, André Lima se machucou logo em seu primeiro jogo com a camisa do Vitória e precisou operar os ligamentos do joelho esquerdo.

Depois, acabou não tendo seu contrato renovado e não entrou mais em campo com a camisa do time baiano. Na última semana, o Atlético-PR já havia confirmado que não ficaria com o atacante para a temporada 2017 e o colocaria à disposição de outros clubes para empréstimo. Artilheiro do time paranaense em 2016 com 14 gols, André Lima chega à Toca do Leão para reforçar ainda mais o elenco do Vitória, um dos times que mais contratou para a temporada.