Paulista é excluido da Copinha e Batatais fará final com Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paulista foi excluído da Copa SP de futebol júnior nesta segunda-feira após ser comprovada a irregularidade na inscrição do jogador Brandon Matheus. O Batatais, que perdeu na semifinal para a equipe do interior de São Paulo, fará a final diante do Corinthians, na quarta-feira (25).

O zagueiro é acusado de ter modificado sua idade para participar da competição, que limita a inscrição à jogadores nascidos entre 1997 e 2001.

Brendon, que de acordo com a denúncia obtida pela reportagem do UOL se chamaria Elton Rodrigues, está registrado com data de nascimento de 1997, mas teria nascido em 1994.

Em entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Antônio Olim, afirmou que em toda certidão de nascimento há um número do livro em que o documento está sendo feito.

No caso de Brendon, o seu registro estava no livro 80 do Rio de Janeiro.

De acordo com Olim não há registros neste número. A denúncia partiu do Batatais, que foi derrotado neste domingo (22), por 5 a 1, na semifinal, pelo Paulista.