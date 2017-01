Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: BPMA)

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), atuante no Verão Paraná 2016/2017, deflagrou a operação “Liberdade” nos municípios de Pontal do Paraná, Paranaguá, Guaratuba e Matinhos no último final de semana para identificar locais onde havia aves silvestres que eram mantidas em cativeiro de maneira ilegal. O trabalho resultou em 16 pássaros resgatados e seis pessoas acabaram encaminhadas por crime ambiental.

