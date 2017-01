André Lima é confirmado como reforço do Vitória

(foto: Divulgação/Ecvitoria.com.br)

O centroavante André Lima, 31 anos, como novo reforço do Vitória, da Bahia. O jogador passou 2016 no Atlético Paranaense, onde marcou 14 gols e fez 7 assistências em 49 jogos. Com a chegada de Grafite e Luis Henrique ao clube paranaense, André Lima viu reduzida sua chance de ser titular.

O jogador tinha contrato encerrando com o Atlético no final de 2016, mas com cláusula de renovação automática. O Vitória e o clube paranaense não deram detalhes do contrato.

O site do clube baiano lembrou que André Lima já atuou por 12 minutos pela equipe. “Se a história de André Lima no Vitória fosse um livro, só teríamos a introdução. Em 2013, o atleta chegou para reforçar o elenco daquela temporada. Porém, no seu primeiro jogo com a camisa do Leão, contra o Coritiba, o jogador se machucou e ficou o restante do ano se recuperando. Foram apenas 12 minutos com o manto. Entretanto, este livro já está pronto para ter uma continuação vitoriosa. O atacante retorna ao Leão para fazer aquilo que ele pretendia há três anos: muitos gols”, diz texto no site Ecvitoria.com.br.

“Fico feliz depois de três anos, após ter acontecido aquilo, ter outra chance de fazer história aqui. Eu fiquei com aquele sentimento de que devia algo ao clube. Não material, mas do coração mesmo. Do jeito que fui recebido pela torcida naquela época, como eles compreenderam o episódio, eu devia algo. Este dia chegou. Eu só posso pagar esta dívida dentro de campo, dando minha vida, fazendo gols e dando muitas alegrias para esta torcida maravilhosa. Espero, do fundo do meu coração, fazer isto. Contem comigo”, afirmou André Lima, para o Vitória.

“Quando aconteceu o convite para jogar aqui, nem pensei duas vezes. Quando comentei no perfil oficial do clube (no Instagram) sobre a minha camisa, a repercussão foi fantástica. Vi que estava tomando a decisão correta. Aquele gostinho de “quero mais” não ficou apenas comigo, mas com a torcida também”, disse o jogador, para o site do clube baiano.

ANDRÉ LIMA

Nome: André Luiz Barretto Silva Lima

Nascimento: 3 de maio de 1985, no Rio de Janeiro (RJ)

Pé: Destro

Altura: 1,85m

Clubes: Vasco, Germinal Beerschot (Bélgica), Madureira, Sampaio Corrêa, Botafogo, Hertha Berlin (Alemanha), São Paulo, Fluminense, Grêmio, Beijing Guoan (China), Vitória, Avaí e Atlético Paranaense.