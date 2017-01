Menos física, segundo dia do 'BBB' terá prova do líder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 17ª edição do "Big Brother Brasil" (Globo) vai começar bastante movimentada para os participantes do reality. É que nesta terça-feira (24), no dia em que 13 candidatos entram no confinamento, eles precisarão encarar uma prova do líder.

A Globo, no entanto, ainda não anunciou como serão as regras da disputa. Mas na entrevista coletiva na última semana, Rodrigo Dourado, diretor da atração, e Tiago Leifert, o novo apresentador, afirmaram que haverá menos provas físicas e mais de lógica e sorte, para que todos os concorrentes tenham chances de vencer.

Antes, nesta segunda (23), os quatro primeiros "brothers" entram na casa. Os gêmeos Mayla e Emilly e Antônio e Manoel vão chegar um dia antes dos demais para disputar as duas últimas vagas no programa. Ou seja, em cerca de 24 horas eles terão que convencer os telespectadores a eliminar seus irmãos. Assim, o paredão entre os gêmeos deve começar nesta segunda e termina na terça, quando os demais concorrentes ao prêmio de R$ 1,5 milhão entram na casa. A Globo também afirmou que na quarta-feira (25) haverá a primeira festa para os participantes.