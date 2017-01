Servidores fazem treinamento para enfrentar emergências

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Os servidores das dez Administrações Regionais vão estar preparados para enfrentar situações de emergências e desastres naturais. Nesta segunda-feira (23), eles começaram a fazer o curso de gestão em proteção contra desastres promovido pela Defesa Civil de Curitiba no Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal, no Capão Raso.

Nesta primeira etapa participaram representantes das regionais Santa Felicidade, Portão, Pinheirinho, Boqueirão, Boa Vista, Bairro Novo e Matriz, que vão finalizar o treinamento na quarta (25) e sexta-feira (27). As outras três regionais, Cajuru, CIC e Tatuquara, farão o curso no início de fevereiro.

O curso tem duração de 12 horas e conta com a parceria da Defesa Civil do Paraná e do Corpo de Bombeiros. Os servidores recebem informações sobre a rede de proteção que existe em Curitiba e no Paraná e como agir durante uma situação de emergência.

“Cada Administração Regional deve se organizar para fazer um atendimento emergencial. Todos que participam deste curso serão o contato da Defesa Civil com a população”, explicou o coordenador técnico da Defesa Civil de Curitiba, inspetor Nelson de Lima Ribeiro.

Esta forma de organização deixa o atendimento mais rápido e eficaz em situações de emergência, além de diminuir os gastos nos atendimentos de desastres, pois a comunidade já terá informação de como agir em casos de catástrofes. Os servidores também descobrem que não têm a incumbência de atuar só em situações de desastres, mas que precisam trabalhar também com a prevenção.

“Essas informações de prevenção precisam ser repassadas. Fazer com que a população saiba agir em uma situação de emergência, antes mesmo de chegar todo o aparato do governo, municipal ou estadual”, definiu Lima Ribeiro.

As aulas também têm partes práticas para os servidores resolver situações hipotéticas. Mapas de Curitiba são colocados em uma mesa exibindo situações de emergência. Os servidores precisam tomar decisões de como resolver problema, quantas pessoas serão envolvidas, como lidar com o recurso disponível para o atendimento.

Conhecimento

Para o coordenador técnico Alessandro Presznhuk, que participa do Núcleo da Defesa Civil da Regional Boqueirão, o treinamento é importante para atualização dos conhecimentos. “Nós estamos na ponta dos atendimentos, precisamos estar preparados para qualquer situação de desastre da Defesa Civil, inclusive na prevenção”, disse Presznhuk.

O superintendente da Defesa Social e Trânsito, Marcos Aurélio Motta, fez a abertura do curso. “Todos que participam desta capacitação serão multiplicadores dos conhecimentos para parentes e conhecidos. Os administradores regionais vão atuar em primeira mão nas situações de emergências”, definiu Motta.

Os administradores regionais do Bairro Novo, Fernando Werneck Bonfim, do Portão, Gerson Gunha, e do Boqueirão, Ricardo Alexandre Dias, participaram do primeiro dia do treinamento.