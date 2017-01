Honda faz recall por falha no airbag; Fit e Civic estão na lista

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Honda anunciou recall de 34.530 veículos nesta segunda-feira (23). A empresa fez a convocação de modelos Fit, City, Civic e Accord para substituição preventiva do insuflador do airbag do passageiro. Os carros que podem apresentar o problema foram produzidos entre novembro de 2000 e janeiro de 2012. Os proprietários desses veículos devem se dirigir a uma concessionária autorizada da marca para efetuar a troca da peça gratuitamente.

De acordo com comunicado da Honda, "em caso de colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que o acionamento do sistema de airbag esperado, poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador e, eventualmente, ocasionar a projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo. Em situações extremas, o defeito pode causar, além de danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros."

REVISÃO

A empresa adverte que o recall também se aplica a Civic (2001 a 2002), mesmo que já passaram por análise da campanha desse problema com o airbag do passageiro iniciada em julho de 2010. "Alguns insufladores reparados anteriormente poderão sofrer, após longos períodos, degradação quando expostos às variações de umidade e temperatura", diz o comunicado da empresa. O agendamento pode ser feito pelo site da Honda ou pela central de atendimento por telefone (0800-701-3432 / segunda a sexta, das 8h às 20h). Os endereços das concessionárias. estão disponíveis na internet.