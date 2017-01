Fernandes rescinde com o Paraná e acerta com clube da Série C

Fernandes: ação pedia R$ 430 mil do Paraná Clube (foto: Arquivo Bem Paraná)

O lateral-esquerdo Fernandes, 31 anos, rescindiu contrato com o Paraná Clube. Ele tinha vínculo até o final de 2017, mas entrou com ação judicial pedindo cerca de R$ 430 mil. O valor é referente a salários, direito de imagem e FGTS atrasados.

O clube chegou a um acordo com o advogado do jogador para não precisar pagar toda essa quantia. O valor acordado não foi divulgado. Fernandes não tem mais contrato com o Paraná e agora pode assinar com o Botafogo-PB, que chegou até as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro em 2016.

Fernandes chegou ao Paraná em 2015. Atuou na lateral-esquerda e também como volante.

Antes de Fernandes, o meia Nadson também entrou com ação na Justiça cobrando R$ 200 mil do Paraná Clube e pedindo rescisão. O jogador conseguiu a liberação e acertou com a Chapecoense. O zagueiro Alisson cogitou seguir esse mesmo caminho, mas segue treinando com o elenco do Paraná Clube.