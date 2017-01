Governo do Paraná mais que dobrou os investimentos em 2016

(foto: Jorge Woll/SEIL)

Mesmo com a crise econômica e a recessão, o Governo do Paraná mais que dobrou seus investimentos em 2016. Levantamento da Secretaria da Fazenda mostra que o Estado contratou R$ 5,79 bilhões no ano passado, o que representou um aumento de 104% sobre o aplicado em 2015 - de R$ 2,83 bilhões. Os recursos foram investidos em diversas áreas, com destaque para infraestrutura, saúde e educação.

"Foi um desempenho condizente com as nossas expectativas. Levando em conta que no ano passado o PIB brasileiro teve queda de quase 4%, conforme as projeções, acredito que avançamos muito, comprovamos que o Paraná efetivamente se manteve dissociado da crise terrível que afetou outros estados", declarou o governador Beto Richa.

"Nossas projeções de investimento para este ano são cautelosas, pois a economia brasileira ainda vai demorar um pouco para retomar o crescimento. Ainda assim estamos confiantes. Se a economia não atrapalhar muito, vamos ampliar os investimentos em relação a 2016", disse Richa. "Em qualquer hipótese, o ajuste continua. Seguiremos economizando em tudo o que for possível para elevar ainda mais a capacidade de investimento do Estado. É isso o que os cidadãos esperam de nossa gestão".

Do total, R$ 1,73 bilhão foram de recursos diretos do Tesouro - 67,7% mais do que o aplicado em 2015. Outros R$ 4,05 bilhões foram contratados pelas estatais, como Copel e Sanepar, Cohapar, Fomento Paraná, Ferroeste e Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), com aumento de 125,6% na mesma base de comparação.

QUALIDADE E COMPETITIVIDADE - O desempenho do Paraná contrasta com a realidade da maioria dos Estados, que reduziram e até mesmo suspenderam investimentos em 2016 em meio à recessão e a queda de arrecadação. Com o ajuste fiscal, o Paraná foi um dos Estados que mais aumentou investimentos no País em 2016.

"A ampliação dos investimentos do Estado nas áreas de infraestrutura, educação, saúde e segurança tem propiciado melhora na qualidade de vida dos cidadãos e dado competitividade às empresas no mercado nacional e internacional", aponta o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.

O secretário explica que os R$ 8 bilhões inicialmente previstos para investimentos em 2016 só não foram atingidos porque algumas operações de crédito, convênios e receitas extraordinárias não se concretizaram no ano passado. A expectativa, no entanto, é de mais um investimento recorde em 2017, com cerca de R$ 7,6 bilhões.

INFRAESTRUTURA - Os destaques nos investimentos foram as áreas de infraestrutura, educação e saúde. Mais da metade dos recursos do Tesouro – R$ 832,8 milhões - foram para obras de infraestrutura, como conservação de estradas estaduais, construção, pavimentação e duplicação de rodovias, além de obras em municípios atingidos pelas chuvas.

“Os investimentos contínuos em infraestrutura são importantes para o País enfrentar a crise econômica, destaca o secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. “Neste atual cenário, o Governo do Paraná está buscando diferentes alternativas para investir na infraestrutura. Muitas de nossas obras estão sendo feitas em função do resultado do ajuste fiscal do Estado, por meio de parcerias com a iniciativa privada”, afirma Richa Filho.

Além disso, o secretário ressalta que o governo tem buscado outras alternativas de recursos, como um novo financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que deve se concretizar em 2017.

SAÚDE - Na área da saúde, a ampliação dos investimentos viabiliza obras importantes, como a construção do Hospital Regional do Centro-Oeste, em Guarapuava; a construção do Anexo da Mulher do Hospital do Trabalhador em Curitiba e mais de 60 obras em Unidades Básicas de Saúde de todas as regiões do Estado, entre construções, reformas e ampliações. Somente para a saúde foram R$ 121,6 milhões aplicados em 2016.

“O Governo do Estado recuperou sua capacidade de investimento, o que tem garantido o apoio às prefeituras, prestadores de serviços e consórcios de saúde. Quem ganha é o cidadão paranaense que pode contar com serviços de saúde qualificados em todas as regiões do Paraná”, destaca o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto.

EDUCAÇÃO – Com R$ 145,7 milhões em investimentos, a área de educação contou com melhorias, compra de equipamentos e construção de novas escolas.

De acordo com a Secretaria da Educação, em 2016, foram seis unidades novas entregues à população: três Centros Estaduais de Educação Profissional (de Almirante Tamandaré, Pitanga e Bandeirantes) e três escolas novas: em Pato Bragado (Colégio Pato Bragado), em Catanduvas (colégio Dilma Angélico) e Cascavel (Acquilino Massochin).

“O Paraná aplica em educação mais do que os 30% previstos em lei, ultrapassando os 35%”, destacou a secretária Ana Seres.

Além disso, o governo do Estado lançou, no ano passado, o programa Escola 1000, que prevê a aplicação de R$ 100 milhões em melhorias e reformas de escolas do Estado.

MAIS DESTAQUES - Outros destaques em investimento em 2016 foram as áreas de ciência e tecnologia (R$ 79,37 milhões), segurança pública (R$ 75,3 milhões), agricultura ( R$ 66,63 milhões) e desenvolvimento urbano (R$ 64,9 milhões).

Investimentos em infraestrutura trazem mais segurança nas estradas

Em 2016, o investimento do Governo do Paraná nas rodovias paranaenses foi superior à R$ 800 milhões. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) executou uma série de serviços de manutenção, conservação e recuperação nos quase 12 mil quilômetros de rodovias estaduais que administra.

Entre as obras de grande porte, destaque para a modernização da PR-415, também conhecida como rodovia João Leopoldo Jacomel, principal ligação entre Curitiba, Pinhais e Piraquara. Em outubro de 2016, o DER-PR finalizou a trincheira construída no perímetro urbano de Pinhais. A obra terminou com o cruzamento em nível da rodovia com a Avenida Camilo Di Lellis e a rua Jacob Macanhan, reduzindo os riscos de acidente na região e aumentando a segurança de motoristas e pedestres do município.

Com diversas frentes de trabalho em andamento, a obra prevê ainda a construção de um viaduto, dois bolsões de retorno, oito passarelas, seis muros de contenção e 14 quilômetros de calçadas, ciclovias e iluminação central em todo o trecho.

Quando toda a duplicação for concluída, a PR-415 terá o número de pistas ampliado de duas para seis faixas, três em cada sentido da rodovia. O investimento total é de R$ 168 milhões.

INTERIOR - No interior do Paraná, uma das principais obras em andamento é a pavimentação de 26 quilômetros da PR-459, entre Reserva do Iguaçu e Pinhão, na região Centro-Sul do Paraná. A cidade de Reserva do Iguaçu e as comunidades próximas têm cerca de 12 mil habitantes, mas a pavimentação da PR-459 vai beneficiar toda a região, mais de 300 mil moradores. O Governo do Paraná investe R$ 25,5 milhões na pavimentação da rodovia que antes era de saibro. Esta é uma obra esperada há mais de 20 anos na região, que é uma das maiores produtoras de grãos do Paraná.

POSITIVAS - As projeções de recursos para investimentos em infraestrutura no Paraná em 2017 são positivas. A Secretaria trabalha para viabilizar cerca de US$ 235 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mais R$ 150 milhões em contrato com o Banco do Brasil, além de R$ 940 milhões investidos pelas concessionárias.

Copel bateu recorde de investimentos em 2016

A Copel aplicou, em 2016, o maior montante de investimentos de sua história: R$ 3,2 bilhões. Um dos destaques foi o programa Mais Clic Rural, que está investindo em modernização e automatização da rede rural e vai somar, ao final, R$ 500 milhões aplicados em benefício do produtor.

Dentre os investimentos realizados ao longo do ano, destacam-se também obras de ampliação e modernização da rede elétrica em todo o Estado.

A linha de transmissão Assis-Londrina, por exemplo, recebeu R$ 150 milhões em 123 km de extensão, e é considerada um empreendimento fundamental para a integração do sistema elétrico nas regiões Sul e Sudeste.

Já a subestação Curitiba-Norte recebeu R$ 69 milhões e entrou em operação em junho, contribuindo para melhorar a qualidade do fornecimento de energia em toda Região Metropolitana de Curitiba. Para 2017, a Copel pretende investir R$ 2 bilhões.

A Copel Telecom, subsidiária da companhia em telecomunicações, aplicou R$ 146 milhões em 2016. A empresa tem fibra óptica em todos os municípios do Paraná, sendo o primeiro e único Estado 100% digital.

Até o final do ano passado, a Telecom ofereceu banda extra larga residencial para 63 municípios do Estado. Associando eficiência e qualidade, a empresa foi reconhecida por ter a internet mais rápida do Brasil.

MAIS INVESTIMENTOS - Entre outros investimentos de destaque em 2016, estão o da Sanepar (R$ 579,8 milhões), da Cohapar (R$ 64,9 milhões), Fomento Paraná (R$ 69,9 milhões) e Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), com R$ 45,8 milhões.