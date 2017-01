Corinthians anuncia contratação do zagueiro Pablo, 7º reforço da temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou na tarde desta segunda-feira (23) a contratação do zagueiro Pablo, que defendia o Bordeaux-FRA. O jogador é o sétimo reforço corintiano para a temporada 2017. O atleta de 25 anos chega ao time paulista por empréstimo e um ano e, segundo o clube, já iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava. Ele aguarda o retorno da delegação corintiana que disputou a Florida Cup. Pablo foi liberado pelo Bordeaux no último dia 13. Na terça-feira seguinte, o zagueiro foi aprovado nos exames médicos. Apesar de ter realizado duas cirurgias nos últimos 12 meses (hérnia e púbis), o jogador está em perfeitas condições físicas para defender o Corinthians. O Corinthians já havia contratado seis atletas para o time de 2017: o trio de atacantes Jô, Kazim e Luidy, além dos volantes Gabriel, Paulo Roberto e Fellipe Bastos. O elenco corintiano, agora, conta com seis zagueiros, além de Pablo. São eles: Balbuena, Pedro Henrique, Vilson, Léo Santos e Yago, que deve ser emprestado para a Ponte Preta nos próximos dias.