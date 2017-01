'BBB17' terá cenário de vila e grupos 'Tá com Tudo' e 'Tá com Nada'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para quem acompanhou o "BBB 16" (Globo), a nova edição do reality será um pouco diferente, com novidades na decoração. A mais importante até agora é que não haverá mais o telão que Pedro Bial usava para se comunicar com os participantes. No lugar, uma das paredes da casa foi transformada em uma tela gigante para que Tiago Leifert apareça de corpo inteiro. Entre outros detalhes, a parte externa da casa foi decorada em forma de vila, com várias portas —verdadeiras e falsas— levando a locais como à academia e ao quarto do líder. Quanto aos quartos, um dele é azul e branco, enquanto o outro tem o preto como cor predominante. Também não há mais os tanques de guerra em miniatura de decoração, que eram usados na edição passada como forma de provocação entre os participantes. A divisão da casa entre os grupos Tá com Tudo e Tá com Nada (com restrição alimentar) continua. Sendo que há panelas específicas para cada um deles. E quem acompanhou a última edição do reality viu que as polêmicas começaram antes mesmo de os participantes entraram na casa. Tudo por causa de uma esponja em formato de um boneco negro com cabelo afro. Dessa vez, para evitar qualquer polêmica, o BBB terá uma esponja tradicional, quadrada.