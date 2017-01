O empresário Carlos Werner não tem mais investido dinheiro no futebol profissional do Paraná Clube. Segundo o presidente do clube, Leonardo de Oliveira, Werner se afastou em novembro e agora está investindo apenas nas categorias de base.

“O Paraná é muito grato pelo que ele fez até então e desde novembro no ano passado, ele continua nos ajudando nas categorias de base”, disse Leonardo de Oliveira, para a rádio Banda B. “A base é o único projeto que o Werner patrocina dentro do clube desde novembro do ano passado”, explicou.

Werner passou a investir no futebol profissional do Paraná em 2015. Ao mesmo tempo, também “patrocinou” as categorias de base. Somados todos os investimentos, chegou a colocar cerca de R$ 10 milhões no clube, segundo reportagem de fevereiro de 2016 do jornal Gazeta do Povo.

Desde novembro de 2016, quando Werner se afastou, o Paraná passou a enfrentar atrasos nos salários do futebol profissional.