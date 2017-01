Ídolos e artistas na preliminar de Brasil x Colômbia

O Jogo da Amizade terá mais uma atração. Antes do amistoso entre Brasil e Colômbia, haverá uma partida com ídolos do esporte e artistas da TV e da música. Já estão confirmados nomes como Zico, Mauro Galvão, Washington, Gonçalves, Caio Castro, José Aldo, Diogo Nogueira, Thiago Rodrigues, Bruno Gissoni, Eduardo Moscovis, Nego do Borel, Toni Garrido, Rafael Queiroz, Ricardo Pereira, Rômulo Estrela, Eri Johnson, Marcelo Serrado, Otaviano Costa, Felipe Simas, Cássio Reis, Iran Malfitano, Bruno Coimbra, Caio Paduan, Márcio Kieling e Bruno, do Sorriso Maroto.

Toda a renda líquida da partida será repassada à Associação Chapecoense de Futebol, que a utilizará integralmente para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes, vítimas da queda do avião que levava o time para disputar a partida final da Copa Sul-Americana, em Medellín. A CBF, que está organizando o Jogo da Amizade, não ficará com qualquer porcentagem do valor arrecadado, que, como antes já salientado, destinar-se-á a reparar as perdas e danos sofridos pelas vítimas.