Após década sem lançamentos, Manu Chao divulga canções e novo projeto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma década do lançamento de seu álbum de estúdio mais recente, "La Radiolina", de 2007, Manu Chao divulgou três novas canções nesta segunda-feira (23). Duas delas são da autoria do cantor e compositor franco-espanhol ("No Solo En China Hay Futuro" e "Words of Truth"), e uma terceira é resultado de um projeto com a atriz Klelia Renesi, o Ti.Po.Ta. Em uma publicação em seu perfil no Facebook, Chao deixa a entender que a faixa com Renesi, intitulada "Moonlight Avenue", é apenas uma de várias que devem vir à tona em breve. "Tantas canções para compartilhar", escreveu, após revelar que o dueto compôs e gravou outras faixas ao longo dos dois anos passados. O músico disponibilizou as canções para download gratuito em seu site.