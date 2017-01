Prefeitura de Curitiba retoma pavimentação da marginal da BR-277

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

As obras de pavimentação e alargamento da marginal da BR-277, próximo da fábrica da Coca Cola, no Uberaba, foram retomadas nesta segunda-feira (23) pela Prefeitura de Curitiba. Iniciadas em 2012, as melhorias na via estavam quase paradas há mais de cinco meses. “Esta é mais uma importante obra que retomamos já no primeiro mês de gestão. Uma demonstração clara do nosso compromisso em investir e melhorar a infraestrutura viária e urbana de Curitiba”, disse o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel.

Com investimento de R$ 3,6 milhões, a previsão é que a obra seja concluída em até cinco meses. De acordo com Pimentel, este trecho é alvo de constantes reclamações, principalmente devido aos congestionamentos no horário de pico e ao risco para os motoristas que passam pelo local. “Com as melhorias nesta marginal, o prefeito Rafael Greca atende a uma reivindicação antiga da população e garante mais segurança para quem passa pela rodovia”, afirmou.

A obra da marginal é uma proposta do presidente da Câmara Municipal, Serginho do Posto.

Segurança

Como se trata de uma via com intenso tráfego de veículos e de ônibus, a revitalização do pavimento da marginal garantirá conforto e segurança para motoristas e pedestres. Além disso, vai valorizar os imóveis locais. O município já fez as desapropriações e a retirada dos postes e muros para a obra.

O projeto executivo prevê a pavimentação de 743 metros de vias, entre as ruas Jorge Gomes da Rosa e Doutor Gabriel Ferreira Filho. Será feito ainda o alargamento e recape da marginal na frente da trincheira.

Além disso, serão executados implantação de galerias de águas pluviais, terraplenagem, paisagismo, sinalização vertical e horizontal e parada de ônibus do transporte coletivo.

A obra é executada pela construtora PVZ Ltda, vencedora da licitação. Quando a intervenção foi paralisada, a empreiteira havia feito 47% dos serviços contratados. Será realizado ainda o alargamento das faixas de aceleração e desaceleração da rodovia em parceria com a Ecovia, concessionária que administra o trecho.

Viaduto do Ceasa

Além da pavimentação das marginais na BR-277, a Prefeitura retomou, na semana passada, a construção das alças de acesso à trincheira da Ceasa, no Tatuquara. A obra estava parada e foi retomada pela atual gestão no início do ano, conforme compromisso assumido pelo prefeito durante a campanha eleitoral.

A intervenção viária vai melhorar as condições de mobilidade na região Sul da cidade. O investimento é de R$ 10,6 milhões.