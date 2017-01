Globo vai espichar “Sol Nascente” em mais 8 capítulos

Bruno Gagliasso, Giovanna Antonelli e Rafael Cardoso (foto: Globo)

Os autores Suzana Pires e Júlio Fischer, além dos colaboradores, já foram comunicados da necessidade de espichar “Sol Nascente” em mais oito capítulos. Em vez do dia 10 de março, como se programou no começo, agora ela só irá terminar no dia 21 daquele mesmo mês, por acaso, uma terça-feira, com reprise na tarde da quarta, 22. “Novo Mundo”, a próxima atração, ganhou mais esse necessário tempo para preparar o seu lançamento. Diante disso, verifica-se, a Globo rompeu de vez com o compromisso de encerrar as suas novelas nos finais de semana. É uma obrigação que, a partir das experiências realizadas com “Totalmente Demais” e “Haja Coração”, deixou de existir, especialmente para produções das 18h e 19 horas. E estratégia que, apoiada em resultados, é impulsionada pela certeza de trabalhar, em ambos os casos, com um número de ligados muito maior.

TV Tudo

Jogo da amizade

O amistoso entre Brasil e Colômbia, nesta quarta, 21h45, terá transmissão de todas as emissoras esportivas da TV fechada, além de Globo, Band e Rede TV! no sistema aberto. Direitos liberados.

Novidade é a RIT

Brasil e Colômbia será também a primeira transmissão de futebol da RIT – Rede Internacional de Televisão, emissora da Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem R.R. Soares no seu comando. A partida terá narração de Anderson Cheni e comentários de Rogério Voltan.

Se deu bem

Assim como a Liga dos Campeões, o Flórida Cup também veio demonstrar como o produto futebol é, como sempre foi, indispensável na programação da Band. A rodada dupla do último sábado apresentou audiências bem superiores ao seu padrão atual. São Paulo e Corinthians, por exemplo, deu 9 com picos de 13 na Grande São Paulo.

O que não pode

Em se tratando de Bandeirantes, simples exemplos insistem em revelar que os seus canais internos de comunicação nunca funcionam. Corinthians e Vasco, gravado, foi exibido na íntegra depois do “Jornal da Noite”. Só que no jornal, antes, foram mostrados os cinco gols da partida. Tem coisa mais burrinha?

Por outro lado

Embora alguns dos seus diretores ainda não queiram admitir, a chance é zero de a Bandeirantes transmitir a Copa de 2018, na Rússia. E não existe a menor possibilidade de se reverter este quadro.

Em busca de alguém – 1

Como resultado de todas as mudanças efetivadas no final da última semana, José Occhiuso assumiu a direção nacional de jornalismo do SBT. O problema agora é definir alguém para assumir o seu lugar em Brasília.

Em busca de alguém – 2

A Record, por sua vez, continua em busca de um novo apresentador ou apresentadora para o lugar do dispensado Marcão do Povo, no “Balanço Geral DF”. O nome mais provável é o de Neila Medeiros, hoje no “SBT Brasília”. Tem conversa.

Não rolou

Convidado para integrar o elenco de “Apocalipse”, próxima bíblica da Record, escrita por Vivian de Oliveira, Leonardo Vieira optou por ficar fora dessa. A questão pegou no personagem e não na proposta financeira. Por enquanto, ele vai seguir com o espetáculo “Nove em ponto”, ao lado de Bianca Rinaldi, sucesso em São Paulo.

Enxuto

O programa “Gugu” volta nesta quarta-feira com edições inéditas, gravadas em dezembro. O ao vivo, só em março, e aí sim diretamente dos estúdios da Record, na Barra Funda, agora trabalhando com uma equipe de produção bem mais enxuta em relação a que existia na GGP, dispensada no final do ano.

Fabíola exclusiva

Toda a aposta da Record na Fabíola Reipert, a partir de agora, será no seu lado apresentadora, participante do “Balanço Geral SP”, ao lado do Reinaldo Gottino e Renato Lombardi. Diante disso e de acordo com decisão tomada neste último final de semana, o seu blog no R7 deixará de existir.

Bate – Rebate

Globo transmite amanhã, feriado em São Paulo, a partir das 10 horas, Corinthians e Batatais, direto do Pacaembu...

... É o jogo final da Copinha.

BandSports vendeu uma cota do campeonato português para a TAP.

“Persona em Foco”, da Cultura, tem o ator Othon Bastos como convidado desta terça...

... Participações de Rubens Ewald Filho e da atriz Sonia Loureiro.

Escalação da novela do Walcyr Carrasco é tratada como prioridade na teledramaturgia da Globo...

... Trabalho que o próprio autor e o diretor Mauro Mendonça Filho têm se dedicado inteiramente.

Além de Regiane Alves, Aílton Graça também irá integrar o elenco da série “Zózimo” na Globo...

...O protagonista será Vladimir Brichta, atualmente em “Rock Story”.

C´est fini

A vida e toda trajetória do ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo na semana passada, estão próximas de virar filme. Já existe um forte movimento neste sentido. Inclusive com a escolha do ator Otávio Muller para fazer o seu papel.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!