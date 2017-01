Atlético adota preços diferentes para cada competição

Torcida na Arena da Baixada: preços mudam conforme a competição (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense decidiu mudar sua política de ingressos para 2017. O site oficial do clube comunicou nessa segunda-feira (dia 23) que cada competição terá um preço diferente. Nos últimos anos, o valor era sempre o mesmo para todas as competições.

Em 2017, o Campeonato Paranaense será o mais barato, com entradas a R$ 60 (meia a R$ 30). Veja os preços



- Campeonato Paranaense: R$ 60 inteira e R$ 30 meia

- Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (ou Copa Sul-Americana): R$ 100 inteira e R$ 50 meia

- Libertadores (2ª e 3ª fases): R$ 120 inteira e R$ 60 meia

- Libertadores (fase de grupos e mata-mata): R$ 150 inteira e R$ 75 meia

Os sócios do Atlético não pagam ingresso para entrar no estádio. A mensalidade do plano Sócio Furacão Fan custa R$ 100 mensais. O plano Sócio Furacão é R$ 150 mensais.