Justiça decreta sigilo em investigação sobre morte de Teori

23/01/17 às 18:11 Redação Bem Paraná com agências online

A juíza Raffaele Felice Pirro, da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, decretou hoje (23) o sigilo das investigações sobre a queda do avião que levava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e outras quatro pessoas.

A queda ocorreu na última quinta-feira em Paraty e desde então o episódio vem provocando alvoroço nas redes sociais diante das suspeitas de muitas pessoas em um atentado contra o ministro do STF, já que Teori era o relator da Lava Jato no STF.

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal já anunciaram qaue irão ouvir testemunhas do acidente a partir de amanhã e também que foi pedido à Anac e ao comando da Aeronáutica documentos relativos à manutenção da aeronave e gravações de conversa entre piloto e torre de controle.

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Aeronáutica, a caixa-preta do avião sofreu danos, mas a parte que contém o gravador de voz é "altamente protegida" e desde o último sábado está em Brasília.