Solto por falta de provas, homem é preso após furtar celular de policial

23/01/17 às 18:26

(foto: Reprodução)

Um homem de 42 anos identificado por Fábio acabou sendo preso na manhã de ontem (22) no Rio de Janeiro ao tentar furtar o celular de um policial civil. O detalhe é que o suspeito havia sido detido por suspeita de envolvimento com o tráfico, mas foi liberado por falta de provas.

De acordo com as polícias Civil e Militar, Fábio, que é ex-lutador, foi preso no Complexo da Penha por PMs, mas como não se constatou nada contra ele, acabou sendo liberado.

Minutos depois, o homem acabou sendo detido novamente por PMs depois de um policial civil perceber que o seu celular havia sumido. Ele cometeu o furto dentro de uma delegacia.

Na imagem acima, que vem sendo compartilhada em grupos de WhatsApp, Fábio aparece com o rosto bastante machucado. Segundo informações do jornal Extra, os ferimentos seriam resultado de uma tentativa frustrada de assalto contra uma van, que acabou com o suspeito sendo espancado.