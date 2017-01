Coritiba busca patrocinador para trazer Ronaldinho

Ronaldinho: ele viaja para a Europa nesta terça-feira (foto: Divulgação/Fcbarcelona.com)

O grupo dos cinco principais dirigentes do Coritiba, o G5, esteve reunido nessa segunda-feira (dia 23) para definir a proposta para contratar Ronaldinho Gaúcho, 36 anos. O presidente do clube e os quatro vices decidiram os detalhes do contrato a ser oferecido. A ideia é entregar a proposta ao jogador ainda nessa segunda-feira.

Rogério Bacellar, presidente do Coxa, explicou a situação. “Eu quero trazer ele. Agora, preciso ter a proposta fixada para correr atrás de patrocínio. Só o que nós temos, no nosso orçamento, não temos condição de trazer. O número de sócios é pequeno, então não pode garantir a vinda dele. Estou correndo atrás de patrocinador para ajudar a trazer”, disse o dirigente, à TV Globo.

O Coritiba espera que Ronaldinho dê uma resposta ainda na terça-feira, antes de embarcar para Paris e Barcelona, onde receberá uma homenagem do PSG, seu primeiro clube na Europa, e será condecorado embaixador do Barça, clube pelo qual fez história.