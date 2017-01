PM é chamada em motel após mulher surtar e quebrar tudo

Esse é mais um episódio que faz o Paraná ser merecedor do título de "Rússia brasileira". Desta vez, o caso inusitado foi registrado em Cascavel, no oeste do estado, onde uma mulher acabou se descontrolando e começou a quebrar tudo dentro de um motel.

Segundo informações do portal CGN, o episódio ocorreu na noite de ontem (22) em um motel na rua Alexandre de Gusmão, no bairro Maria Luiza. A mulher, bastante alterada, teria começado a gritar, quebrar objetos do motel e ainta teria agredido funcionárias do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou ao local, onde os policiais foram recebidos com chutes. A mulher acabou detida e encaminhada para a 15ªSubdivisão Policial por danos, desacato e desobediência.

O homem que estava acompanhando a moça também foi levado à delegacia, mas não foi informado o motivo pelo qual a mulher estava alterada.