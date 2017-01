Com zagueiro regularizado, Cruzeiro já tem duas novidades para a estreia

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (29), às 17h, o Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro, contra o Villa Nova, no Mineirão. Pelo menos dois dos reforços vão estar em campo. Após o lateral esquerdo Diogo Barbosa, o zagueiro Caicedo também está regularizado.

O nome do defensor foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, nesta segunda-feira (23). Caicedo chegou à Toca da Raposa após se destacar na temporada passada pelo Independiente Del Valle. Vice-campeão da Copa Libertadores, o zagueiro foi eleito o melhor jogador da posição no seu país em 2016 e se tornou titular da seleção equatoriana. Melhor para o técnico Mano Menezes.

Caicedo e Diogo Barbosa estão treinando como titulares neste começo de temporada. Nos dois jogos-treino realizados até o momento, contra o Águia e contra o Araxá, ambos estavam na equipe que iniciou as atividades. Algo que deve se repetir no último jogo-treino antes da estreia, nesta quarta-feira (25), contra o Brasília. Agora, o Cruzeiro trabalha para regularizar os outros dois reforços contratados para 2017. O volante Hudson e o meia Thiago Neves. Ambos precisam ter os nomes publicados no BID até sexta-feira, último dia útil antes da primeira rodada do Campeonato Mineiro. Nas primeiras atividades do ano, Hudson tem treinado como reserva, enquanto Thiago Neves ainda não participou de nenhum jogo-treino.