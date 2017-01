Porta-voz de Trump tenta conter 'guerra' com a mídia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma estreia turbulenta, o secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou nesta segunda-feira (23) que o governo quer manter um "diálogo saudável" com os meios de comunicação. A afirmação foi feita dois dias depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que está "em guerra" com a mídia, acusando-a de subestimar o público presente à sua cerimônia de posse, que ocorreu na sexta-feira (20).

No sábado, Spicer reiterou a fala de Trump e afirmou que a posse teve público recorde. "Esta foi a maior audiência na história a testemunhar uma posse. Ponto final", disse, em tom que jornalistas consideraram agressivo. As declarações do novo governo sobre o público da posse repercutiram negativamente nos EUA e foram vistas como uma tentativa de divulgar informações falsas. Na internet, as afirmações de Spicer foram alvo de chacota.

Imagens aéreas da cerimônia e dados de circulação divulgados pelo metrô de Washington indicam que o evento atraiu bem menos pessoas do que a posse do presidente Barack Obama, em 2009. Questionado sobre a polêmica, Spicer disse nesta segunda que sua "intenção nunca é mentir" para a imprensa. Apesar disso, o secretário acusou a mídia de "tentar minar a credibilidade" de Trump. "A narrativa padrão é sempre negativa. Isso é desmoralizante", afirmou. Ademais, Spicer anunciou que a sala de imprensa da Casa Branca abrirá a participação por teleconferência para veículos de comunicação sem correspondente em Washington.