O deputado federal João Arruda (PMDB) renunciou ontem ao cargo de secretário-geral do PMDB do Paraná. Arruda é sobrinho do senador Roberto Requião (PMDB), que preside a Executiva Estadual do partido. “Não vou me desfiliar do partido e nem deixar de ser membro do diretório eleito pela maioria dos filiados. Mas não farei parte da executiva que fala pelo diretório”, informou o parlamentar pelo twitter.

Desencontros

“Continuo filiado, deputado federal do PMDB, vice-presidente nacional, mas não farei parte da executiva estadual”, disse ele. Segundo fontes do PMDB paranaense, Arruda estaria descontente com decisões de Requião, como a dissolução de diretórios municipais da legenda, sem ouvir os demais integrantes da Executiva.

Avulso

A coluna Painel do jornal Folha de São Paulo registrou ontem que a cúpula do PMDB nacional teme uma candidatura avulsa do deputado federal paranaense Osmar Serraglio (PMDB) à vice-presidência da Câmara federal. Segundo a coluna, ao contrário de Serraglio, “os outros dois principais candidatos, Lúcio Vieira Lima e José Priante têm dito que só serão candidatos com anuência da bancada”.

Investimentos

Mesmo com a crise econômica e a recessão, o Governo do Paraná mais que dobrou seus investimentos em 2016. Levantamento da Secretaria da Fazenda mostra que o Estado contratou R$ 5,79 bilhões no ano passado, o que representou um aumento de 104% sobre o aplicado em 2015 - de R$ 2,83 bilhões.

Previsão

Inicialmente, a previsão do governo era de um volume de investimentos de R$ 8 bilhões. Segundo o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, o número não se confirmjou porque algumas operações de crédito, convênios e receitas extraordinárias não se concretizaram no ano passado. A expectativa, no entanto, é de mais um investimento recorde em 2017, com cerca de R$ 7,6 bilhões.

Multa

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) multou os prefeitos de de Rondon, Roberto Corredato, e de Terra Rica (região Noroeste), pela contratação de empresa terceirizada para a execução de serviços jurídicos. O Ministério Público de Contas (MPC) apontou que a prefeitura de Rondon contratou a empresa J.A. Gonçalves & F.S. Bexiga Advogados Associados S/C Ltda., pertencente a José Airton Gonçalves, para serviços de consultoria. Segundo o MPC, por lei, a contratação deveria ser por concurso público, e não através de serviços terceirizados.

Acúmulo

Na mesma representação, o TCE apontou o acúmulo de cargos públicos por José Airton Gonçalves. Além de prestar serviços a Rondon e a Terra Rica, ele ocupava o cargo efetivo de advogado da prefeitura de Indianópolis e cargo comissionado de assessor jurídico na Câmara Municipal de São Tomé.

Veterinário

A vereadora Fabiane Rosa encaminhou à prefeitura de Curitiba uma proposta de criação de atendimento veterinário gratuito na cidade. De acordo com a proposta, esse atendimento poderá ser realizado por meio de centros de atendimentos, hospitais, clínicas ou convênios. “Nós sabemos que o crescimento da população de animais abandonados está muito grande e cabe ao poder público, também, o controle dessa população e de atendimento desses animais em risco. Se não adotarmos medidas imediatamente, tornando isso uma política pública, aumentará o abandono e sofrimento desses animais”, argumenta ela.