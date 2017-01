Sem acordo com bancos, Odebrecht perde projeto bilionário no Peru

RENATA AGOSTINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem conseguir financiamento, a Odebrecht perderá um de seus grandes projetos no exterior, a construção de um gasoduto no Peru. O negócio fazia parte da lista de ativos da empreiteira à venda. O prazo acordado com o governo peruano para levantar os recursos necessários terminou nesta segunda (23). E não houve acerto com bancos para viabilizar os empréstimos. O consórcio responsável por tocar o projeto, do qual a Odebrecht faz parte, já afirmou que aguarda a notificação oficial do governo para "iniciar os trâmites do processo de devolução da concessão". A empreiteira tentava se desfazer de sua fatia no empreendimento, mas não conseguiu chegar a um acordo com interessados. Segundo nota publicada no site do consórcio, 37% das obras do Gasoducto Sur Peruano já foram concluídas. DIFICULDADE Imersa numa crise de reputação, a Odebrecht tenta colocar em curso um complexo plano de reestruturação, que depende da negociação com múltiplos credores e a venda de bilhões em ativos. Colocá-lo em curso tem se mostrado mais difícil do que a cúpula do conglomerado antecipava. A expectativa de executivos do grupo era que a assinatura dos acordos com autoridades de Brasil e Estados Unidos ajudasse a acelerar acertos com bancos e a venda de negócios. Mas a divulgação dos crimes cometidos por executivos da empreiteira tem dificultado ainda mais a vida da empreiteira no exterior, com governos pressionando por novas investigações e questionando contratos em curso.