Moraes e Gracie evitam comentar disputa

Na lista de cotados para substituir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, morto em acidente aéreo na semana passada, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a advogada-geral da União, Gracie Mendonça, evitaram falar sobre o tema ontem. Junto com o ministro Dyogo de Oliveira (Planejamento), Moraes e Gracie participaram de cerimônia de posse dos novos advogados da União.

“Essa escolha compete ao presidente da República. Tenho absoluta certeza que qualquer pessoa que venha a receber esse convite, saberá honrá-lo e saberá desempenhar com toda a maestria a atuação junto à Suprema Corte”, ressaltou Gracie em entrevista aos jornalistas.

Questionada se aceitaria um possível convite, ela disse que preferia não comentar. “Prefiro não tocar neste ponto porque essa é uma atribuição do presidente da República. Hoje estou aqui como advogada-geral da União procurando desempenhar, da melhor forma possível, a missão que me foi atribuída.” De sua parte, Moraes evitou a imprensa e deixou o evento cercado por assessores.