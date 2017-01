Estado investiu mais de R$ 800 milhões em rodovias

Trecho da duplicação da PR-415 entre Curitiba, Pinhais e Piraquara em andamento (foto: Ricardo Almeida / ANPr)

Em 2016, o investimento do Governo do Paraná nas rodovias paranaenses foi superior à R$ 800 milhões. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) executou uma série de serviços de manutenção, conservação e recuperação nos quase 12 mil quilômetros de rodovias estaduais que administra.

Entre as obras de grande porte, destaque para a modernização da PR-415, também conhecida como rodovia João Leopoldo Jacomel, principal ligação entre Curitiba, Pinhais e Piraquara. Em outubro de 2016, o DER-PR finalizou a trincheira construída no perímetro urbano de Pinhais. A obra terminou com o cruzamento em nível da rodovia com a Avenida Camilo Di Lellis e a rua Jacob Macanhan, reduzindo os riscos de acidente na região e aumentando a segurança de motoristas e pedestres do município.

Com diversas frentes de trabalho em andamento, a obra prevê ainda a construção de um viaduto, dois bolsões de retorno, oito passarelas, seis muros de contenção e 14 quilômetros de calçadas, ciclovias e iluminação central em todo o trecho. O investimento total é de R$ 168 milhões.

As projeções de recursos para investimentos em infraestrutura no Paraná em 2017 são positivas. A Secretaria trabalha para viabilizar cerca de US$ 235 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mais R$ 150 milhões em contrato com o Banco do Brasil, além de R$ 940 milhões investidos pelas concessionárias.