Justin Bieber critica músicas de The Weeknd

O cantor Justin Bieber deu outra declaração polêmica neste fim de semana. Um paparazzo do site norte-americano TMZ perguntou ao cantor se ele conseguia ouvir alguma música do The Weeknd, nome artístico do cantor canadense Abel Makkonen Tesfaye Em resposta, Justin disse, com um sorriso no rosto, que não. Ao ser indagado por que, o cantor respondeu, em tom jocoso: "Essa merda é ruim". É bom lembrar que The Weeknd andou de romance com a cantora Selena Gomez, ex de Bieber.

Batman Vs Superman e Zoolander 2 são favoritos no Framboesa de Ouro

A lista dos indicados ao Framboesa de Ouro, que premia os piores filmes da temporada, foi divulgada ontem. A 37ª edição do prêmio ainda apresenta uma novidade: são seis indicados por categoria. Os líderes de indicação da edição 2017 são Zoolander 2 e Batman Vs Superman - A Origem da Justiça com oito cada um. Os filmes citados ao “prêmio” principal são Batman Vs Superman - A Origem da Justiça, Tirando o Atraso, Deuses do Egito, Os Estados Unidos da Hillary, Independence Day: O Ressurgimento e Zoolander 2. Os “vencedores” serão anunciados no dia 25 de fevereiro, véspera do Oscar.

Pior Filme

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Tirando o Atraso

Deuses do Egito

Os Estados Unidos da Hillary

Independence Day: O Ressurgimento

Zoolander 2

Pior Ator

Ben Affleck (Batman Vs Superman - A Origem da Justiça)

Gerard Butler (Deuses do Egito e Invasão a Londres)

Henry Cavill (Batman Vs Superman - A Origem da Justiça)

Robert De Niro (Tirando o Atraso)

Dinesh D'Souza (Os Estados Unidos da Hillary)

Ben Stiller (Zoolander 2)

Pior Atriz

Megan Fox (As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras)

Tyler Perry (BOO! A Medea Halloween)

Julia Roberts (O Maior Amor do Mundo)

Becky Turner (Os Estados Unidos da Hillary)

Naomi Watts (A Série Divergente: Convergente e Refém do Medo)

Shailene Woodley (A Série Divergente: Convergente)

Pior Ator Coadjuvante

Nicolas Cage (Snowden)

Johnny Depp (Alice Através do Espelho)

Will Ferrell (Zoolander 2)

Jesse Eisenberg (Batman Vs Superman - A Origem da Justiça)

Jared Leto (Esquadrão Suicida)

Owen Wilson (Zoolander 2)

Pior Atriz Coadjuvante

Julianne Hough (Tirando o Atraso)

Kate Hudson (O Maior Amor do Mundo)

Aubrey Plaza (Tirando o Atraso)

Jane Seymour (Cinquenta Tons de Preto)

Sela Ward (Independence Day: O Ressurgimento)

Kristen Wiig (Zoolander 2)

Pior Combo

Ben Affleck e Henry Cavill (Batman Vs Superman - A Origem da Justiça)

Qualquer egípcio ou mortal (Deuses do Egito)

Johnny Depp e suas roupas vibrantes "de vomitar" (Alice Através do Espelho)

Todo o Elenco de Atores que um dia já foram respeitados (Beleza Oculta)

Tyler Perry e aquela peruca velha (BOO! A Medea Halloween)

Ben Stiller e Owen Wilson (Zoolander 2)

Pior Diretor

Dinesh D'Souza e Bruce Schooley (Os Estados Unidos da Hillary)

Roland Emmerich (Independence Day: O Ressurgimento)

Tyler Perry (BOO! A Medea Halloween)

Alex Proyas (Deuses do Egito)

Zack Snyder (Batman Vs Superman - A Origem da Justiça)

Ben Stiller (Zoolander 2)

Pior prequel, refilmagem, filme derivado ou sequência

Alice Através do Espelho

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Cinquenta Tons de Preto

Independence Day: O Ressurgimento

As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras

Zoolander 2

Pior Roteiro

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Tirando o Atraso

Deuses do Egito

Os Estados Unidos da Hillary

Independence Day: O Ressurgimento

Esquadrão Suicida

Livros de Paulo Coelho são confiscados

Livros de Paulo Coelho foram confiscados na Líbia, como parte de uma ofensiva por parte de grupos extremistas dentro do próprio governo contra o que chamam de "invasão cultural" do Ocidente e "tendências pervertidas". Pelas redes sociais, o brasileiro anunciou que "não podia ficar sentando vendo seus livros serem queimados" e prometeu acionar a embaixada do País em Trípoli para avaliar o caso. A descoberta da queima dos livros foi de escritores, artistas e intelectuais líbios que alertaram que a prefeitura da cidade de Al Marj passou a confiscar as obras de Coelho e de outros escritores, como Dan Brown, Friedrich Nietzsche e Naguib Mahfuz, sob o pretexto de serem "eróticos", que promovem o "secularismo" e contrários ao Islã.

Paranaense disputa o Miss Universo no dia 29

O próximo domingo será o dia do Miss Universo. A disputa definitiva entre as mulheres mais bonitas do planeta será exibida ao vivo, direto da cidade de Manila, nas Filipinas, no domingo, 29 de janeiro, às 22 horas (horário de Brasília). A representante brasileira é a paranaense Raíssa Santana. Eleita Miss Brasil 2016, está entre as mais belas do planeta e leva para a celebração da beleza toda a graciosidade da mulher brasileira. Ela tem a torcida nacional para passar pelo TOP 15 e colocar o Brasil novamente no TOP 5, além, é claro, de disputar o título de mulher mais bonita do mundo. O polêmico e atrapalhado Steve Harvey - que cometeu uma gafe ao trocar os nomes no anúncio da Miss Universo 2016 - será novamente o apresentador, ao lado da Miss EUA 2015, Olivia Jordan. A filipina Pia Alonzo Wurtzbach, eleita no ano passado, vai passar a coroa.

Oitavo filme da saga Star Wars ganha título oficial

O site oficial da franquia Star Wars anunciou ontem que o título oficial do oitavo filme da série será "Star Wars: The Last Jedi", em português pode ser traduzido para "O Último Jedi". Escrito e dirigido por Rian Johnson, com produção de Kathleen Kennedy e Ram Bergman, e produção executiva de J.J Abrams. O filme tem data prevista para estrear no Brasil em 15 de dezembro de 2017.

Níver do dia

Neil Diamond,

cantor norte-americano, 76 anos