Projeto de reforma da Previdência é bastante polêmico

A data comemorada nesta terça-feira (24), o Dia Nacional dos Aposentados, o ganhou relevância ímpar por questões conjecturais. É que no final do ano passado o Governo Federal encaminhou à Câmara dos Deputados PEC 287/16, a proposta de reforma da Previdência, que estipula a idade mínima de aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres, sendo obrigatório ainda pelo menos 25 anos de contribuição.

De acordo com o governo Temer, sem a reforma o sistema “não fica de pé”. Diante da urgência do assunto, a expectativa é que a matéria seja votada ainda no primeiro semestre deste ano. Mas a proposta está longe de ser unanimidade. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) indica que 47% dos brasileiros reprovam a reforma da previdência e apenas 20% são a favor da medida.