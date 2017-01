Começa o Festival da Prefeitura, para alegria das crianças

Festival de Férias nas regionais segue até a sexta (foto: Franklin de Freitas)

Começou nesta segunda-feira (23) o Festival de Férias 2017 da Prefeitura de Curitiba. O festival oferece atividades nas regionais para as crianças de 6 a 12 anos. O festival vai até a sexta-feira nas dez regionais da Capital. Ao longo da semana, as crianças terão atividades em jogos, brinquedos, gincanas, oficinas e até na preparação de sucos.

O festival acontece no período das 14 às 17 horas, sempre com a supervisão de profissionais da Secretaria do Esporte. Durante toda a semana serão desenvolvidas atividades esportivas, recreativas e culturais que incluem jogos, brinquedos infláveis, oficina de ciclismo, escalada, skate, gincanas, oficina de bolha de sabão e pintura de rosto e de chão.

O festival oferecerá atividades em diversos locais, como Centros de Esporte e Lazer (CEL), Ruas da Cidadania e entidades sociais, nas dez regionais administrativas da Prefeitura. A participação no Festival de Férias é gratuita e não é necessário fazer inscrição. “Buscamos criar uma programação diversificada”, disse o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.