Transporte coletivo na RMC comemora a reintegração

Colombo-CIC encurtou em 40 minutos o trajeto entre início e final da linha (foto: Pedro Ribas/SMCS)

Na segunda-feira (23), começou a reintegração do transporte coletivo entre Curitiba e Região Metropolitana (RMC) com a volta da linha direta Colombo-CIC. Depois de quase dois anos substituída pela Linha Maracanã-Cabral, a linha volta a seguir até o terminal da CIC. Em breve, outras linhas metropolitanas que faziam parte da integração devem ser reativadas.

“Até o mês de julho, gradualmente, teremos totalmente reestabelecida a rede do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, o metrô de superfície que foi invejado por 250 cidades em todo o mundo”, disse o prefeito Rafael Greca. “Vamos trabalhar para que o cartão seja único e a tarifa seja justa, social e integrada”. A próxima linha que deverá voltar a funcionar é a Araucária-CIC.

“Os transtornos causados pela quebra da integração e que prejudicaram milhares de de colombenses ficou para trás. Hoje comemoramos uma grande conquista, o retorno da linha Colombo/CIC”, disse a prefeita de Colombo, Beti Pavin.

De acordo com o vice-prefeito, Sergio Pinheiro, a cobrança pelo retorno desta linha e da integração, era muito grande. “Sabendo das necessidades da população, buscamos o retorno deste serviço, e com isso, todos agora vão ganhar tempo no seu deslocamento, facilitando a vida. Com esta ação está se demonstrando o respeito ao passageiro”, declarou o vice-prefeito.

Roteiro — A linha 607 — o ligeirinho Colombo/CIC, sentido CIC, sai do Terminal do Maracanã, passa pelo Terminal do Cabral, nas estações Comendador Fontana, Nestor de Castro, Rui Barbosa (na Rua Des. Westphalen), também nas estações Kennedy (na Av. Pres. Kennedy), Vila Guaíra (na Av. Pres. Kennedy), no Terminal do Capão Raso e no Terminal da CIC.

Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, a linha que tem um trajeto de 53,2 quilômetros (considerando ida e volta), opera a partir das 5h15 até às 23h35, e no sábado a partir das 5h20 até às 23h32, do Terminal do Maracanã sentido CIC. Já do Terminal CIC para Colombo, nos dias úteis, a linha 607 inicia às 5h18 até às 23h32, e no sábado das 5h20 às 23h30.

Rompimento — Desde fevereiro de 2015, quando foi rompida a integração tarifária com a RMC, a linha Colombo-CIC passou a ser atendida pelo trajeto Maracanã/Cabral, com ponto final no Terminal Cabral, onde os passageiros precisavam trocar de ônibus para continuar o trajeto.

Comec assume linha de Araucária

Em uma reunião realizada dia 20 de janeiro, representantes da Companhia Municipal de Transporte Coletivo (CMTC) e da Prefeitura de Araucária estiveram com representantes da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) para acertar detalhes da transferência de responsabilidade da linha de ônibus Tupi-Pinheirinho para o Estado.

A medida foi tomada após análise de que a linha executa itinerário de caráter metropolitano e extrapola as atribuições de gerenciamento do município. Outro ponto importante para a decisão foi a verificação de ausência de contrato regular que embase a manutenção do serviço pelo município.

Pela reunião realizada, ficou acordado que a Comec assumirá a administração da linha e que desde o início do ano (1º de janeiro de 2017), o município não fará mais pagamentos e repasses de subsídios para a Transtupi Transporte Coletivo Metropolitano, empresa que opera o trecho. Importante frisar que a linha não será extinta, apenas mudará de gestor e que não haverá impacto para a população. Confira a ata da reunião na íntegra.

Em 2016 o gasto para manter a linha Tupi-Pinheirinho foi de R$ 12,3 milhões, sendo que foi arrecadado com o serviço R$ 3,6 milhões e o município subsidiou o restante — R$ 8,7 milhões no ano.

Rápida

Acordo

A volta da linha Colombo-CIC foi anunciada na semana passada, em uma solenidade na Prefeitura de Curitiba. Na ocasião, o prefeito Rafael Greca e o governador do Paraná, Beto Richa, assinaram um termo de compromisso firmando a parceria, assim como um protocolo de intenções para estudos técnicos de implantação do Novo Sistema Metropolitano Integrado de Passageiros. “Estamos aprimorando o transporte coletivo para maior aproveitamento da mobilidade urbana”, disse o diretor-presidente da Comec, Omar Akel, ao explicar que nos próximos seis meses as equipes técnicas da Comec e da Urbs (Urbanização de Curitiba SA) vão detalhar as ações necessárias para a implantação do novo sistema. Ontem, o prefeito Rafael Greca foi até o Terminal do Cabral, onde embarcou em um ônibus até a estação Prefeitura, na Avenida Cândido de Abreu.