Representantes das secretarias, autarquias, órgãos e instituições do Governo do Estado apresentam, hoje, às 9 horas, o balanço dos primeiros 30 dias das atividades de Verão Paraná 2016/2017. A reunião acontecerá na sala de reuniões do Sesc Caiobá, em Matinhos. Serão apresentados os dados estatísticos e a avaliação dos serviços públicos oferecidos à população litorânea e aos veranistas.

O Governo do Estado enviou ao Litoral cerca de 3 mil profissionais das áreas de segurança pública, saúde, cultura, trânsito, meio ambiente, esporte e outras áreas para fortalecer a prestação de serviços ao cidadão durante a temporada de verão.

Mais longa que a última, esta edição recebeu R$ 27,5 milhões de investimentos em viaturas, equipamentos, reformas e ampliação de espaços na orla em respeito aos direitos do veranista.

Afogados — O final de semana contabilizou mais duas mortes por afogamento no Litoral do Estado. Uma das mortes aconteceu no sábado, em Matinhos. A vítima, um homem, provavelmente se afogou durante a noite, quando não há a vigilância de salava-vidas.

A segunda morte do fim de semana ocorreu no domingo. Um curitibano morreu no Rio Nhundiaquara, quando se banhava com outros dois amigos. Uma enxurrada repentinda, conhecida como cabeça d’água — quando um grande volume de água inrompe repentinamente.

O evento cabeça d’água é comum na Serra do Mar. Ela acontece quando chove muito em partes mais altas da Serra. A água se avoluma e desce com violência, pegando de surpresa banhistas que nadam nas partes mais baixas.

Desde o início da temporada, no dia 23 de dezembro de 2016, os bombeiros já realizaram 698 resgates de afogamento no Litoral e na Costa Oeste e Norte.