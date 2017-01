PM resgata refém e recupera carga

Dois homens, de 23 e 24 anos, foram presos no início da tarde de ontem após roubarem um caminhão carregado de açúcar no município de Piraquara. Eles foram flagrados, juntamente com a vítima, pelos policiais militares do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd) num carro roubado no bairro Laranjeiras. As equipes policiais apreenderam uma pistola e diversos objetos possivelmente furtados.

Uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) patrulhava pela cidade quando avistou um VW Voyage, de cor prata, em atitude suspeita. “Quando os policiais militares se aproximaram, viram um homem encapuzado no banco traseiro. Foi feita a abordagem e constatado que ele tinha sido vítima de um roubo e estava em poder dos autores”, explica o oficial de Relações Públicas do BPGd, tenente Virgílio Requi.