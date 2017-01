FAS busca apoio do Ministério Público

Representantes da Fundação de Ação Social (FAS) e do Ministério Público do Estado do Paraná se reuniram ontem, no Centro de Apoio Operacional de Proteção aos Direitos Humanos (Caop), para tratar do aprimoramento dos serviços prestados às pessoas em situação de rua.

No encontro, ficou definido que o Caop integrará o grupo de trabalho formado pela FAS e Defensoria Pública para buscar a promoção da cidadania dessa população. “O atendimento às pessoas em situação de rua é um eixo prioritário da gestão do prefeito Rafael Greca”, disse a presidente da FAS, Larissa Tissot. “Estamos, neste momento, fazendo o reordenamento para qualificar os serviços oferecidos e garantir uma vida digna para as pessoas que estão nas ruas.”

Para o coordenador do Caop, procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto, a situação da população de rua de Curitiba é emergencial.