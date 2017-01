Curitiba volta a ter 30ºC de máxima

Depois de alguns dias com temperatureas amenas, Curitiba volta a ter máximas na casa dos 30ºC. Hoje, a previsão é de que os termômetros cheguem aos 29ºC e a amanhã, passe dos 30ºC. A mínima fica em 16ºC nos próximos dias. Também há possibilidade de chuva com trovoadas durante a tarde hoje e amanhã até a quinta-feira.



A partir da sexta-feira, as temperaturas máximas caem, e ficam mais próximas das médias de outono. No final de semana, a previsão é de temperatura máxima de 24ºC na sexta-feira e no sábado e de 23ºC no domingo. A mínima na madrugada, contudo, não cai, e mantém-se na casa dos 16 a 17 graus.



O verão no Hemisfério Sul completou apenas o seu primeiro mês. A estação começou no dia 21 de dezembro e segue até as 7h29 do dia 20 de março de 2017.