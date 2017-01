PM de SP anuncia prisão de torcedor do Palmeiras por briga em Brasília

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Polícia Militar do Estado de São Paulo anunciou, a noite desta segunda-feira (23), a prisão de um integrante da Torcida Mancha Alviverde, a principal organizada do Palmeiras. Segundo a PM, o torcedor – que não foi identificado – foi "um dos responsáveis pelo espancamento" de um torcedor do Flamengo em junho de 2016. Na ocasião, o Flamengo recebeu o Palmeiras no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista venceu por 2 a 1. O jogo ficou marcado por uma briga entre as duas torcidas no intervalo, apartada por policias com o uso de gás lacrimogêneo. Ao todo, 21 torcedores do Palmeiras foram apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal. O STJD denunciou os dois times.