Próxima cerimônia do Emmy será apresentada por Stephen Colbert

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de televisão americana CBS anunciou que Stephen Colbert será o próximo apresentador da cerimônia do Emmy, segundo o jornal "The New York Times". Colbert é apresentador do programa "Late Show", da própria CBS. Com o anúncio, Colbert sedimenta uma tendência: a de apresentadores dos programas noturnos da TV dos Estados Unidos (os chamados "late shows) dominarem as cerimônias das principais premiações. Além dele, Jimmy Fallon foi quem conduziu o último Globo de Ouro, James Corden fará o mesmo com o Grammy, e Jimmy Kimmel apresentará o Oscar. O Emmy, que premia o melhor da televisão, está marcado para 17 de setembro. Nos últimos anos, a transmissão da cerimônia vem sofrendo baixas na audiência. Alfinetando Donald Trump, Colbert parafraseou o secretário de imprensa da Casa Branca, que havia tentado desmentir notícias de que a posse do presidente havia sido acompanhada por poucas pessoas: "Essa cerimônia do Emmy terá a maior audiência, tanto em público presente quanto ao redor do mundo."