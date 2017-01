Senado dos EUA confirma indicação de Mike Pompeo como diretor da CIA

PATRÍCIA CAMPOS MELLO WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (FOLHAPRESS) - Mike Pompeo, deputado republicano do Kansas, foi confirmado nesta segunda-feira (23) pelo Senado como diretor da CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA) do governo do presidente Donald Trump. Sua sabatina foi bem menos controversa que a de Rex Tillerson, indicado para o Departamento de Estado, cuja nomeação deverá ser confirmada ainda na noite desta segunda pelos senadores americanos. Pompeo, que havia declarado apoio ao uso de técnicas não ortodoxas em interrogatório de criminosos, como a simulação de afogamento, afirmou em sua sabatina que seguiria a legislação, que proíbe esse tipo de prática, e isso reduziu a resistência dos senadores. Para que um secretário ou membro do gabinete seja confirmado, ele precisa receber a aprovação da maioria simples do Senado (51 votos). Como os republicanos detêm a maioria, (52), os democratas não podem barrar as indicações. Até agora, só dois nomes do gabinete de Trump haviam sido confirmados -John Kelly, secretario de Segurança Interna, e James Mattis, secretário de Defesa. Embora não possam bloquear uma indicação, democratas têm resistido e tentado atrasar as confirmações. CIA A tarefa que Pompeo tem pela frente na CIA é bastante espinhosa. O relacionamento entre Trump e os serviços de inteligência foi seriamente abalada após a acusação de que a Rússia fez ataques cibernéticos para influenciar a eleição americana. Após o vazamento do dossiê não confirmado que insinuava práticas sexuais não ortodoxas do presidente com prostitutas na Rússia, Trump comparou a CIA aos nazistas. Seu discurso no sábado na CIA, supostamente de pacificação, foi alvo de críticas também -em vez de honrar os agentes mortos enquanto serviam o país, ele fez autoelogios e acusou a mídia de mentir sobre o número de pessoas que foram à posse dele.