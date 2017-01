Deslizamento de terra ainda prejudica linha 7-rubi da CPTM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A circulação de trens da linha 7-rubi (Luz - Francisco Morato) da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) continua com maiores intervalos no trecho entre as estações Perus e Caieiras, nesta terça-feira (24). As equipes de manutenção da companhia continuam realizando os trabalhos de recuperação das vias férreas danificadas por um deslizamento de terra na última sexta (20). A circulação de trens entre as estações Perus e Caieiras será realizada por uma única via e com maior intervalo. Até que a situação seja resolvida, ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) atendem o trecho interditado.