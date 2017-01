Rodízio de carros será suspenso no aniversário de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso nesta quarta-feira (25), quando se comemora os 463 anos de São Paulo, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). As demais restrições, como a de Trânsito de Veículos Automotores Pesados (rodízio do caminhão), a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento) também estão suspensas no dia do aniversário da cidade. O rodízio municipal na capital paulista, que vale desde 1997, será retomado na quinta (26) com restrição aos carros com placas final 7 e 8 de circular dentro ou no limite da área de restrição (veja mapa abaixo) nos horários de pico -das 7h às 10h e das 17h e 20h. As restrições de veículos pesados e às faixas de ônibus também retornam. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o motorista que trafegar em locais e horários não permitidos será penalizado com infração média, e receberá quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 130,16. As ciclofaixas de lazer serão ativadas nesta quarta (25) das 7h às 16h. A ciclovia do rio Pinheiros é de responsabilidade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e funciona em horário próprio. Já a ciclovia Parque Praia São Paulo funciona ininterruptamente. Em função de bloqueios operacionais para eventos autorizados, trechos das ciclofaixas podem não ser ativados. A capital paulista tem 120,9 quilômetros de ciclofaixas. A companhia informou ainda que os carros estarão liberados para circular nos corredores de ônibus e nas faixas exclusivas (à direita e à esquerda) da 0h desta quarta (25) até as 4h de quinta (26). No entanto, segundo a CET, não está liberada a circulação nas faixas operacionais de desvio da avenida Paulista (sentido Paraíso: alameda Santos, ruas Cubatão e Abílio Soares; sentido Consolação: ruas Cincinato Braga e São Carlos do Pinhal). Se trafegar em corredores e faixas exclusivas de ônibus em horários não permitidos, segundo o CTB, o motorista será penalizado com infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. A Zona Azul funcionará conforme sinalização existente -os horários de ativação estão dispostos nas placas indicativas.