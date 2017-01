Após 14 anos, Venus Williams volta a disputar semifinal na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A americana Venus Williams, 36, derrotou nesta terça-feira (24) a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 25, e avança para as semifinais do Aberto da Austrália. Williams se tornou a jogadora mais velha a chegar a uma semifinal de Grand Slam em 23 anos. Além disso, a americana não chegava a essa fase do torneiro desde 2003, quando venceu a belga Justine Henin e foi derrotada na decisão pela sua própria irmã, Serena Williams. Sem perder nenhum set até agora, Williams venceu a russa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-3). A partida durou uma hora e 47 minutos. "Eu quero ir mais longe, eu não vou estar contente com isso", disse Venus, que ganhou seu último Grand Slam em Wimbledon em 2008. Entre 2010 e 2014, a americana teve vários problemas de saúde. Williams disputará com a compatriota Coco Vandeweghe uma vaga na decisão. Vandeweghe derrotou a espanhola Garbiñe Muguruza por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, e disputará sua primeira semifinal de Grand Slam. Para Vandeweghe, a semifinal será o seu segundo encontro com Venus. Em sua primeira partida, ela foi derrotado em dois sets em Roma. "É uma honra jogar contra uma grande campeã como Vênus, a quem eu vi jogar na televisão quando era criança", disse.