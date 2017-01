Lucas Lima volta focado em 2017

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após um ano apagado, apesar de se manter na seleção brasileira, o meia Lucas Lima está decidido a dar a volta por cima na temporada 2017. A reportagem apurou entre integrantes de comissão técnica e diretoria que o camisa 10 voltou mais focado neste ano e, inclusive, é o principal destaque do elenco na pré-temporada realizada no CT Rei Pelé. Tudo começou com uma reunião com o técnico Dorival Júnior no início deste mês. Lucas Lima disse que seu foco é brilhar com a camisa santista em seu último ano de contrato e se transferir para um grande clube europeu em 2018. O camisa 10 está preocupado em se manter na seleção brasileira e, para isso, ele sabe que precisa se destacar no clube paulista. Resumindo, o objetivo do jogador é brilhar no Santos para ser convocado por Tite durante este ano e, no final da temporada, quando vence seu contrato na Vila Belmiro, acertar com um clube europeu. Dorival aconselhou bastante Lucas Lima pois acredita que os títulos do Santos dependem muito do jogador nesta temporada. O treinador, inclusive, externou dentro do clube que o Santos seria campeão brasileiro se o camisa 10 estivesse mais focado e sem lesões no ano passado. Dorival, dirigentes e integrantes da comissão técnica já viram resultado da conversa particular entre comandante e jogador. Lucas Lima tem "voado" nos treinos. Em um exercício físico com bola em que o meia estava com um relógio no pulso para avaliar batimento cardíaco e tempo de corrida, a comissão técnica ficou impressionada com o resultado. Enquanto todo o elenco havia corrido 3,5 km, o maestro santista já tinha alcançado a marca de 4,5 km no mesmo período. A preocupação da comissão técnica com Lucas Lima envolve a seleção brasileira. Os profissionais do clube avaliam que o jogador volta diferente depois das convocações e, inclusive, utilizam até o termo "mais preguiçoso". Em algumas ocasiões, o meia volta mais fraco fisicamente. A cúpula santista promete ficar mais atenta após a primeira convocação de seu maestro. A torcida santista, em sua maioria, está insatisfeita com o desempenho de Lucas Lima. Eles acreditam que o jogador só pensa em se transferir para a Europa e, por isso, caiu de rendimento no último ano. Recentemente, até o rapper Mano Brown, torcedor fanático do Santos, criticou Lucas Lima. Pelo Instagram, o artista visitou uma foto na página oficial do clube e deixou um comentário crítico ao jogador. "Melhor dar lugar pra quem quer jogar de verdade!", escreveu Mano Brown nos comentários. Torcedores entraram na onda do rapper, alegando que Lucas Lima só quer ser vendido, não ter sucesso com a camisa alvinegra.