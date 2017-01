Jadson aceita reduzir salário para voltar a jogar no Brasil

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A volta da direção do futebol do Corinthians a São Paulo, nesta terça-feira, deve concretizar a contratação do meia Jadson. As partes estão confiantes para um acerto com o jogador de 33 anos nas próximas horas.

Depois de uma pedida inicial que assustou o Corinthians, Jadson mostrou disposição em se enquadrar dentro da realidade do clube. Uma reunião entre o gerente de futebol Alessandro Nunes e ele, conforme a expectativa de ambas as partes, deve selar o acordo por um contrato de três temporadas. Por meio de seus representantes, Jadson havia solicitado um salário de R$ 600 mil e luvas de R$ 10 milhões.

A contraproposta do Corinthians foi por vencimentos equivalentes à passagem anterior pelo clube, em R$ 450 mil mensais, além de luvas de R$ 3 milhões diluídas ao longo do acordo.

Os empresários esperam por um valor um pouco maior de luvas para bater o martelo. Outras equipes interessadas, como São Paulo, Atlético-MG e Grêmio, fizeram sondagens por Jadson, mas nenhuma apresentou proposta em termos semelhantes ao que topou acordar o Corinthians.

Nas redes sociais a torcida do Atlético Paranaense pediu a volta do jogador, mas o clube não teria feito nenhum contato com o atleta.

O meia até teve buscas do exterior, mas havia definido com a família que jogaria no Brasil pelos próximos anos. Líder de assistências na China, Jadson conseguiu o acesso com o Tianjin Quanjian-CHN, mas entrou em acordo pela rescisão de contrato.

A contratação dele tem a aprovação do treinador Fábio Carille, que faz planos de utilizar o reforço como meia pelo lado direito, exatamente como o jogador desempenhou na conquista do Brasileiro de 2015. Até o momento, o Corinthians já oficializou sete contratações para 2017: Pablo, Paulo Roberto, Fellipe Bastos, Gabriel, Luidy, Jô e Kazim.

Além deles, tem acerto concretizado com Willian Pottker, que permanece na Ponte Preta para o Campeonato Paulista e chega ao clube no Brasileiro.