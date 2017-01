Confiante em Berrío, Flamengo aguarda resposta de colombianos por proposta

VINÍCIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está otimista em contar com o atacante Berrío na temporada 2017. As negociações continuam e a diretoria aguarda a resposta do Atlético Nacional-COL sobre a proposta para a compra de um percentual dos direitos econômicos do atleta de forma parcelada. O clube aproveita a estadia de Orlando Berrío no Rio de Janeiro, já que o atacante foi convocado pelo técnico José Pékerman para o amistoso entre Brasil x Colômbia, para estreitar laços e intensificar as conversas. O empresário do jogador está em Medellín desde a última sexta-feira (20) em negociações com os dirigentes colombianos. A expectativa das partes é a de que uma definição saia nos próximos dias. Se o Nacional recusar novamente a oferta por Berrío, o Flamengo estudará a possibilidade de uma última tentativa. Os dirigentes rubro-negros evitam comentar o caso, mas admitem nos bastidores a dificuldade em chegar ao valor pretendido pelo clube colombiano -cerca de R$ 16 milhões. As apostas estão na credibilidade do clube pela forma de pagamento proposta e no desejo do atleta. Berrío vive um momento delicado na relação com a diretoria do Atlético Nacional e já manifestou internamente o desejo de deixar o clube no qual foi campeão da Copa Libertadores. O atacante de 25 anos vê no Flamengo a realização do sonho em atuar no futebol brasileiro. "O Berrío disse que tem muita vontade de vir para o Flamengo. Falei que é um grande clube e que cresce cada vez mais. Ele comentou que a negociação está complicada, pois joga em um grande clube na Colômbia também. Mas realmente existe a vontade dele de atuar no Flamengo", garantiu o volante Cuéllar, jogador do time rubro-negro e companheiro do atacante na seleção colombiana. Vargas Outra possibilidade discutida pelo Flamengo para o setor ofensivo é o chileno Eduardo Vargas. No entanto, a contratação do jogador é avaliada como "muito difícil" pelo departamento de futebol. O Hoffenheim-ALE pede mais de R$ 30 milhões pelo atacante. A tendência é a de que os alemães aguardem uma oferta concreta para negociá-lo em definitivo. Por sua vez, o Flamengo descartou o modelo de negócio. Para contar com Vargas, apenas por empréstimo, o que não agrada ao clube alemão. De acordo com os envolvidos nas conversas, a chance de Vargas jogar no Flamengo só aumentaria se o Hoffenheim não conseguir vendê-lo. Ainda assim, o acerto é delicado. Sabedor disso, o Flamengo aposta em Berrío, considerado o nome mais viável no momento apesar dos altos valores envolvidos.