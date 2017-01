Expectativa de inflação cai para 7,9%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros esperam uma inflação média acumulada de 7,9% para os próximos 12 meses, segundo pesquisa de janeiro deste ano da FGV (Fundação Getulio Vargas. As informações são da Agência Brasil. A taxa é bem inferior aos 9,1% registrados na pesquisa de dezembro do ano passado e é a menor desde janeiro de 2015 (7,2%), de acordo com a FGV. A queda de 1,2 ponto percentual entre as pesquisas de dezembro de 2016 e janeiro deste ano foi o maior recuo desde o início da série histórica do levantamento, iniciado em setembro de 2005. Segundo a FGV, o resultado de janeiro foi provocado pela queda da inflação oficial, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que acumulou taxa de 6,29% em 2016, abaixo do teto da meta do governo, que é 6,5%. Segundo a FGV, a ampla divulgação da mídia para esse fato influenciou os consumidores.