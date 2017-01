Tecpar firma convênio com Ministério da Saúde para novos laboratórios

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) firmou um novo convênio com o Ministério da Saúde no valor de R$ 3 milhões. A parceria possibilitará a elaboração dos projetos de engenharia dos novos prédios do centro de distribuição e do laboratório de controle da qualidade dos medicamentos e vacinas produzidos e em desenvolvimento pelo instituto, além dos novos produtos que o Tecpar passa a fornecer ao Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2018.



De acordo com a gerente da Divisão de Engenharia Bioindustrial, Raquel Koehler Sanson, os dois novos laboratórios darão suporte à produção dos novos medicamentos para os quais o Tecpar foi escolhido a ser fornecedor. “Como vamos produzir grandes volumes de medicamentos, precisamos de um centro de distribuição moderno para organizar a logística de armazenamento e também um laboratório que dê conta de atender as normas de controle da qualidade”, pontua.



O novo centro de distribuição do Tecpar vai contar com um sistema automatizado para que o complexo logístico possa armazenar e distribuir insumos e produtos prontos para serem enviados aos clientes do instituto.



Em 2016, o Tecpar foi escolhido pelo Ministério da Saúde, junto com outros laboratórios públicos brasileiros, para participar do processo de transferência de tecnologia com empresas globais na área da saúde para fornecer medicamentos oncológicos e hemoterápicos – estes últimos, utilizados no tratamento de distúrbios de coagulação e imunodeficiências, como a Aids e a hemofilia, por exemplo.



“Na primeira fase, vamos importar os medicamentos e precisamos armazená-los e efetuar o controle da qualidade. Por isso a importância dos novos empreendimentos, que serão usados ainda quando o Tecpar passar a produzi-los, no fim do processo de transferência de tecnologia”, ressalta Raquel.



O diretor-presidente do Tecpar, Júlio C. Felix, avalia que o instituto vai construir, em 2017, a base para que a empresa se prepare para se tornar fornecedora de medicamentos de alto valor agregado. “Porém, mais do que fornecer novos medicamentos ao SUS, o Tecpar recebe estímulo para desenvolver novas tecnologias na área da saúde, com base no conhecimento adquirido nas parcerias com empresas que são referências globais no setor”, destaca.



Os projetos executivos dos novos laboratórios serão licitados ainda neste semestre, para que até o final do ano eles sejam entregues pela empresa contratada. A obra física deve levar 18 meses para ficar pronta.



TECPAR - O Tecpar é uma empresa pública do Governo do Estado e tem 76 anos de atividade. Os negócios do instituto são divididos em quatro grandes unidades: Soluções Tecnológicas, para dar apoio às empresas que buscam inovar; Empreendedorismo Tecnológico Inovador, com suas incubadoras tecnológicas e com os parques tecnológicos, como o Parque Tecnológico da Saúde; Educação, com qualificação para o mercado privado e ainda com desenvolvimento de capacitações para servidores municipais de prefeituras paranaenses; e Indústria Farmacêutica e Biotecnológica, com desenvolvimento e produção de kits diagnósticos veterinários, vacina antirrábica e produção de medicamentos de alto valor agregado para a saúde pública brasileira.



O instituto foi escolhido pelo Ministério da Saúde para ser um dos fornecedores oficiais de medicamentos biológicos e hemoderivados, que serão produzidos nos próximos anos.



Além disso, o instituto atende demandas do Governo do Estado, sendo executor de projetos na área de energias renováveis e empreendedorismo tecnológico.